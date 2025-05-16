Інтерфакс-Україна
Події
15:28 16.05.2025

Трамп "може" зателефонувати Путіну, щоб обговорити завершення війни в Україні

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Трамп "може" зателефонувати Путіну, щоб обговорити завершення війни в Україні
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що він "може" зателефонувати Володимиру Путіну, щоб обговорити припинення війни Росії в Україні.

"Нам треба зустрітись. Ми з ним зустрінемось. Я думаю, ми вирішимо це, а може й ні, але принаймні ми знатимемо. А якщо не вирішимо, це буде дуже цікаво", - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One, вилітаючи з Абу-Дабі.

Раніше в п'ятницю Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним "як тільки ми зможемо це організувати", оскільки сьогодні вдень у Стамбулі розпочинаються тристоронні переговори з представниками України, Росії та Туреччини.

Теги: #путін #трамп

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