Кошта – Зеленському: ваша безпека – це наша безпека

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта запевнив президента України Володимира Зеленського у важливості для Європейського союзу безпеки України: ваша безпека – це наша безпека.

У п’ятницю в Тирані (Албанія), виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти, Кошта звернувся до присутнього на заході президента України: "Європа повинна досягти успіху у встановленні справедливого та тривалого миру в Україні. Міжнародне право має переважати, і ми знаємо, дорогий Володимире, що ваша безпека — це також наша безпека".

По праву руку від президента Зеленського сидить прем’єр-міністром Великої Британії Кір Стармер, по ліву - президент Франції Емманюель Макрон. Поряд зі Стармером сидить президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Кошта вказав, що після закінчення другої світової війни в Європі був побудований новий світовий порядок, заснований на Статуті ООН, міжнародному праві та зростанні торгівлі та співпраці. "Цей міжнародний порядок не був ідеальним, але він забезпечив міцну основу для миру та зростання добробуту, особливо тут, у Європі. Тепер цей порядок, заснований на правилах, підривається з багатьох боків. Повномасштабна агресія проти України повернула масштабну війну на європейський континент. Ця війна є нападом на міжнародну спільноту, на всі принципи, які ми цінуємо, такі, як національний суверенітет, непорушність міжнародних кордонів та територіальна цілісність", - констатував президент Європейської ради.

Він також висловив переконання, що Європа повинна більше інвестувати у власну оборону, "бо ми зрозуміли, що мир без оборони – це ілюзія".