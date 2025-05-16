В Костянтинівці в результаті обстрілу загинули двоє людей, троє поранені – прокуратура

Російські окупанти нанесли удари по Костянтинівці Донецької області, застосувавши БПЛА, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"16 травня 2025 року, об 11:30, війська рф поцілили по Костянтинівці, використавши БпЛА "Молнія-1". За кермом автомобіля водій отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Також загинув чоловік, котрий перебував біля укриття. Крім того, постраждали двоє містянок віком. У них діагностовано осколкові поранення, опіки і мінно-вибухову травму", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Пізніше, об 11:45 окупанти завдали ще одного удару FPV-дроном по населеному пункту. В результаті атаки 72-річна жінка, яка знаходилась на ринку, зазнала мінно-вибухову травму й осколкове поранення. Її стан лікарі оцінюють як важкий.

Потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.