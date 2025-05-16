Рубіо обговорить Україну та Іран з представниками Франції, Великої Британії та Німеччини

Державний секретар США Марко Рубіо у п'ятницю зустрівся у Стамбулі з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії та Німеччини для переговорів щодо Ірану та України, повідомляє Barron's з посиланням на американського чиновника.

Як зазначає видання, Рубіо, який також є радником президента Дональда Трампа з національної безпеки, зустрівся з трьома європейськими державами в кулуарах їхніх переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, а також окремих дипломатичних переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни між ними.