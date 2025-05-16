Уряд контролює питання відстрочок від мобілізації для вчителів, влітку проблем з цим не буде

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що уряд контролює питання відстрочок від мобілізації для вчителів і викладачів, і проблем з цим під час літніх канікул не буде.

"Як і минулого року, як і позаминулого року ми, звісно, не втратимо ні вчителів, ні викладачів. Всі ці речі у нас планово урядом контролюються. Все буде добре, я запевняю всіх вчителів і викладачів", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), відповідаючи на запитання щодо можливої мобілізації вчителів під час літніх канікул і відстрочок від мобілізації на канікулярний період.