Окупанти атакували Запорізьку область, є руйнування

Російські війська дронами атакували Запорізький район, внаслідок чого зруйновані будинки та господарча споруда, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Зруйновані будинки та господарча споруда: ворог атакує Запорізький район", - написав він в телеграмі.

За його словами, внаслідок ударів fpv-дронами пошкоджені будинки та нежитлові будівлі у с. Біленьке.

Разом з тим, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19459