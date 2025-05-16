Інтерфакс-Україна
Події
08:49 16.05.2025

Окупанти атакували Запорізьку область, є руйнування

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Російські війська дронами атакували Запорізький район, внаслідок чого зруйновані будинки та господарча споруда, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Зруйновані будинки та  господарча споруда: ворог атакує Запорізький район", - написав він в телеграмі.

За його словами, внаслідок ударів fpv-дронами пошкоджені будинки та нежитлові будівлі у с. Біленьке.

Разом з тим, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19459

Теги: #руйнування #запорізька #атаки

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