08:49 16.05.2025
Окупанти атакували Запорізьку область, є руйнування
Російські війська дронами атакували Запорізький район, внаслідок чого зруйновані будинки та господарча споруда, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Зруйновані будинки та господарча споруда: ворог атакує Запорізький район", - написав він в телеграмі.
За його словами, внаслідок ударів fpv-дронами пошкоджені будинки та нежитлові будівлі у с. Біленьке.
Разом з тим, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19459