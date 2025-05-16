Трамп, який не відкидав поїздку до Стамбула, вважає, що в п'ятницю повернеться з ОАЕ до США

Президент США Дональд Трамп, який раніше не виключав відвідування в п'ятницю Стамбула, де заплановані переговори РФ і України, припустив, що в підсумку, найімовірніше, попрямує не в Туреччину, а у Вашингтон.

Як пишуть американські журналісти, Трамп, який перебуває в ОАЕ, спочатку заявив: "Завтра вранці, як ви знаєте, ми відлітаємо. Можна майже сказати, що не знаємо, куди". Однак потім додав: "Ймовірно, ми повернемося до Вашингтона".

У робочому графіку американського президента на п'ятницю, поширеному в четвер увечері Білим домом, фігурує низка робочих заходів в ОАЕ. Потім, згідно з програмою, планується, що Трамп вилетить до США і дорогою зробить технічну зупинку у Великій Британії.

Напередодні Трамп заявляв, що може відвідати в п'ятницю Стамбул, якщо вирішить, що його присутність допоможе врегулюванню конфлікту між Україною та РФ. Він також припустив, що для українського врегулювання необхідна його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-peace-talks-one-step-closer-as-zelenskyy-agrees-to-meet-putin-12541713?postid=9588296#liveblog-body