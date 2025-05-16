У Лондоні затримали 21-річного українця за підозрою в підпалі будинку премʼєра

Британські правоохоронці висунули обвинувачення 21-річному українцю за підозрою у підпалі двох будинків премʼєр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера та автівки, його затримали та заарештували 13 травня, повідомляє Sky News.

Українцю Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей, зазначили британські правоохоронці.

"Лавринович був заарештований вранці 13 травня і залишається під вартою після отримання ордера на продовження терміну утримання під вартою. Він має з'явитися в Вестмінстерському магістратському суді в п'ятницю, 16 травня", - повідомили в поліції.

За версією слідства, Лавринович підпалив автівку в Кентіш-Тауні на півночі Лондону, приватний будинок Стармера на тій же вулиці та ще один будинок, де Стармер жив до того, як став премʼєром, і який зараз здають в оренду. Ніхто не постраждав, але пошкоджені вхідні двері одного з будинків.

Внаслідок підпалів ніхто не постраждав, але пошкоджені вхідні двері одного з будинків. Розслідуванням займається контртерористичний підрозділ лондонської поліції, адже напади повʼязані з публічною особою високого рівня.

Раніше повідомлялося, що молодий чоловік був заарештований у вівторок, 13 травня, на південному сході Лондона.

12 травня вночі сталася пожежа в будинку, що належить британському прем'єру Кіру Стармеру, в районі Кентіш-Таун. Пожежу загасили, пошкоджено вхід, ніхто не постраждав.

Джерело: https://news.sky.com/story/man-charged-with-arson-over-fires-at-properties-and-car-linked-to-sir-keir-starmer-13367129