У Сумах зняли обмеження руху транспорту, але загроза атак РФ залишається високою – ОВА

У Сумах зняли обмеження, запроваджені через загрозу ракетної атаки РФ, рух відновлено, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Сьогодні ми діяли превентивно, аби не допустити катастрофічної шкоди від подальших дій росії! Отримавши оперативні дані від розвідки про можливий ракетний удар ворога по одній із локацій у Сумах, ми публічно та оперативно поінформували людей про потенційну загрозу. До роботи були залучені всі необхідні екстрені служби", - зазначив Григоров.

За його словами, станом на вечір четверга обмеження зняли, а рух відновили.

Разом з тим, голова Сумської ОВА наголосив, що важливо завжди памʼятати, що ворог підступний і загроза ракетних атак залишається досить високою.

"Дякуємо кожному з вас за відповідальність, витримку та довіру! Слідкуйте за повідомленнями з офіційних джерел", - резюмував Григоров.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/35589