Інтерфакс-Україна
Події
22:25 15.05.2025

Рубіо не братиме участі у переговорах у Стамбулі, оскільки росіяни направили туди групу "нижчого рівня" - ЗМІ

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не братиме участі у п'ятничних переговорах в Стамбулі щодо війни в Україні, оскільки росіяни направили туди групу "нижчого рівня", передає CNN.

"Вони направили сюди групу нижчого рівня. Я сподіваюся, що ці переговори будуть між Україною та Росією, з нашими турецькими колегами в кімнаті, а також кимось з нашої команди або членами нашої команди відповідного рівня", – сказав він.

Також він заявив, що "не очікує прориву" (в переговорах делегацій – ІФ-У), доки не зустрінуться особисто президенти США Дональд Трамп та РФ Володимир Путін.

"У нас немає високих очікувань щодо того, що станеться завтра", – цитує видання слова Рубіо на прес-конференції в Анталії.

Разом з тим, він сказав, що в п'ятницю зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та українською делегацією.

Джерело: https://edition.cnn.com/world/live-news/ukraine-russia-talks-istanbul-turkey-intl#cmapn46fl00003b6mqbvghy8b

Теги: #рубіо #туреччина #сша

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