Глава МЗС Туреччини зустрінеться у Стамбулі з російською делегацією у четвер ввечері

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрінеться з російською делегацією на чолі з Володимиром Мединським, помічником Володимира Путіна, в палаці Долмабахче в Стамбулі в четвер ввечері, повідомляє The Guardian.

"Незважаючи на зусилля Фідана, спрямовані на прискорення переговорів, які… відбудуться завтра, держсекретар США Марко Рубіо заявив журналістам, що для прориву достатньо тільки зустрічі між Путіним і президентом США Дональдом Трампом", - пише видання.

За інформацією, Рубіо повідомив журналістам в Анталії, що завтра він зустрінеться з Фіданом і українською делегацією в Стамбулі, але висловив скептицизм щодо переговорів між Росією і Україною.