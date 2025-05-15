Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на Сумщині, що виникла через атаку БпЛА

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій в четвер вдень локалізували та повністю ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок нічної атаки окупаційної армії РФ по с. Велика Чернеччина старостату Сумської громади, повідомили у міській раді.

"За уточненою інформацією, 10 безпілотників типу "Шахед" з 2:06 влучили у виробничі будівлі підприємства в селі Велика Чернеччина, спричинивши масштабну пожежу. Рятувальники ДСНС локалізували та повністю ліквідували займання. Фахівці також обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів", - ідеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією міскради, до ліквідації наслідків атаки долучились представники Сумської міської ради, підрозділи ДСНС, Національна поліція та КП "Шляхрембуд". Загалом на місці події працювали 72 людини та 21 одиниця техніки.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

Як повідомили в Сумській міській раді, Знищено чотири будівлі, в яких були складські приміщення підприємства. Ще 14 споруд, де працювали виробничі підрозділи цього та інших підприємств, – пошкоджено.