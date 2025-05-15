Інтерфакс-Україна
Події
17:45 15.05.2025

Зеленський: Очікуємо на українсько-американську зустріч, делегація залишається в Стамбулі, будемо присутні в різних форматах

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Зеленський: Очікуємо на українсько-американську зустріч, делегація залишається в Стамбулі, будемо присутні в різних форматах
Фото: https://www.president.gov.ua/

(оновлена)

Президент України Володимир Зеленський очікує на українсько-американську зустріч, делегація України залишатиметься у Стамбулі й 16 травня, щоб бути присутніми в різних форматах і не ламати навіть крихку можливість припинення вогню.

"Ми домовилися з президентом Ердоганом, що наша група, турецька група буде присутня. Ми обов'язково проведемо зустріч з американськими, турецькими, українськими групами", - сказав Зеленський на пресконференції в Анкарі у четвер.

Він додав, що очікує відповідних сигналів від американської і турецької сторони.

"Ми обов'язково проведемо зустріч в форматі і з російською стороною", - зазначив Зеленський.

Президент України висловив сподівання на те, що ця зустріч відбудеться.

"Наша група, яку я відправляю в Стамбул, завтра буде там. Тобто, ніхто ламати хоч крихку можливість з боку України не буде. Ми будемо конструктивними і будемо присутніми в різних форматах, які будуть домовлені", - запевнив Зеленський.

Теги: #стамбул #делегація_україни #сша

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