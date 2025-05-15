Інтерфакс-Україна
Події
16:16 15.05.2025

Росіяни планують нанести ракетні удари по Сумах

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За оперативною інформацією від відповідних служб, росіяни планують у четвер, 15 травня, завдати удару по Сумах, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Ворог сьогодні планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах: Привокзальна площа, 7 і 9, проспект Шевченка, 2 (орієнтовний час – 17:00)", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликають негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце.

Теги: #загроза #ракетний_удар #суми

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