Росіяни планують нанести ракетні удари по Сумах

За оперативною інформацією від відповідних служб, росіяни планують у четвер, 15 травня, завдати удару по Сумах, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Ворог сьогодні планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах: Привокзальна площа, 7 і 9, проспект Шевченка, 2 (орієнтовний час – 17:00)", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликають негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце.