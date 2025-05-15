У МЗС України відповіли на особисті випади Захарової на адресу Зеленського

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяви речниці МЗС РФ Марії Захарової на адресу президента України Володимира Зеленського.

"Замість того, щоб Путін зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Туреччині та серйозно поговорив про припинення війни та відновлення миру, те, що ми чуємо від Росії, є особистими образами на адресу українського президента", - написав Тихий у соцмережі Х.

За словами речника, "не вперше російське міністерство закордонних справ стає посміховиськом".

"Варто також зазначити, що делегацію в Туреччині очолює не російське міністерство закордонних справ — його роль полягає в тому, щоб гавкати з Москви", - додав Тихий.