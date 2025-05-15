Міська влада звернулась до СБУ для з’ясування правових підстав та організації прихованих зйомок столичних посадовців

Фото: https://kyiv.klichko.org/

Київська міська влада звернулась до ГУ СБУ у місті Києві і Київській області та до військового командування столиці для з’ясування всіх обставин щодо правових підстав та організації й допомоги в прихованих зйомках столичних посадовців, повідомив мер столиці Віталій Кличко на початку засідання Київради.

"Хочу прокоментувати інформацію, яка поширювалась у ЗМІ, в анонімних телеграм-каналах стосовно нібито якогось святкування в День жалоби. Ця інформація – маніпулятивна і навмисно спотворена. І є черговою з численних спроб дискредитувати міську владу. Жодного святкування або будь-якого урочистого заходу в цей день не було", - сказав він.

Кличко зазначив, що це "була заздалегідь запланована виїзна робоча нарада на території об’єкту критичної інфраструктури. Після її завершення відбулася вечеря.

"На відео, яке знімали близько 19:00 (дивним чином потрапивши на територію об’єкта критичної інфраструктури), немає жодних ознак святкування (ні музики, ні веселощів). Разом з тим, привертає увагу той факт, що зйомка була б неможливою без участі й допомоги силових структур", – зазначив Кличко.

Він підкреслив, що були задіяні дрони, на використання яких в умовах воєнного стану потрібен спецдозвіл. Відео та фотозйомка велись з військового катеру. Проводились й інші заходи стеження, на які, за законом, мають бути відповідні ухвали судів.

"То що ж відбувається? За представниками міської влади таємно і незаконно стежать?! Використовуючи при цьому військовий транспорт, оснащення. Ми живемо в поліцейській державі? – наголосив мер столиці. – Міська влада звернулась до ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, до Командувача Угруповання Сил та засобів оборони міста Києва, у військову комендатуру столиці, до військового коменданта Київської області, коменданта північної комендатури річки Дніпро – для з’ясування всіх обставин щодо правових підстав та організації й допомоги в зйомках цього "блокбастеру", – повідомив Кличко.

Він наголосив, що сьогодні відбуваються все більш шалені спроби заблокувати роботу Київради, щоб вона не збиралася і була недієздатною.

"Обшуки, допити, залякування депутатів, їх публічна дискредитація, маніпуляції й брехня. Робиться все, щоб знищити місцеве самоврядування в місті. Вибачте, "поховати" вибір киян, їх право на самоврядування в своєму місті, і підкорити столицю центральній владі – в порушення всіх законів і Конституції", – зазначив Кличко.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник разом з іншими посадовцями 25 квітня знаходився на комунальній території Вишгородського "Водоканалу" на березі Київського моря за начебто святковим столом. Цього дня у столиці був оголошений день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 квітня. За словами журналістів, Поворозник цього дня відзначав свій день народження (народився він 10 квітня) та робив це у день жалоби і в робочий час.