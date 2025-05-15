Інтерфакс-Україна
Події
13:12 15.05.2025

Міська влада звернулась до СБУ для з’ясування правових підстав та організації прихованих зйомок столичних посадовців

3 хв читати
Міська влада звернулась до СБУ для з’ясування правових підстав та організації прихованих зйомок столичних посадовців
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Київська міська влада звернулась до ГУ СБУ у місті Києві і Київській області та до військового командування столиці для з’ясування всіх обставин щодо правових підстав та організації й допомоги в прихованих зйомках столичних посадовців, повідомив мер столиці Віталій Кличко на початку засідання Київради.

"Хочу прокоментувати інформацію, яка поширювалась у ЗМІ, в анонімних телеграм-каналах стосовно нібито якогось святкування в День жалоби. Ця інформація – маніпулятивна і навмисно спотворена. І є черговою з численних спроб дискредитувати міську владу. Жодного святкування або будь-якого урочистого заходу в цей день не було", - сказав він.

Кличко зазначив, що це "була заздалегідь запланована виїзна робоча нарада на території об’єкту критичної інфраструктури. Після її завершення відбулася вечеря.

"На відео, яке знімали близько 19:00 (дивним чином потрапивши на територію об’єкта критичної інфраструктури), немає жодних ознак святкування (ні музики, ні веселощів). Разом з тим, привертає увагу той факт, що зйомка була б неможливою без участі й допомоги силових структур", – зазначив Кличко.

Він підкреслив, що були задіяні дрони, на використання яких в умовах воєнного стану потрібен спецдозвіл. Відео та фотозйомка велись з військового катеру. Проводились й інші заходи стеження, на які, за законом, мають бути відповідні ухвали судів.

"То що ж відбувається? За представниками міської влади таємно і незаконно стежать?! Використовуючи при цьому військовий транспорт, оснащення. Ми живемо в поліцейській державі? – наголосив мер столиці. – Міська влада звернулась до ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, до Командувача Угруповання Сил та засобів оборони міста Києва, у військову комендатуру столиці, до військового коменданта Київської області, коменданта північної комендатури річки Дніпро – для з’ясування всіх обставин щодо правових підстав та організації й допомоги в зйомках цього "блокбастеру", – повідомив Кличко.

Він наголосив, що сьогодні відбуваються все більш шалені спроби заблокувати роботу Київради, щоб вона не збиралася і була недієздатною.

"Обшуки, допити, залякування депутатів, їх публічна дискредитація, маніпуляції й брехня. Робиться все, щоб знищити місцеве самоврядування в місті. Вибачте, "поховати" вибір киян, їх право на самоврядування в своєму місті, і підкорити столицю центральній владі – в порушення всіх законів і Конституції", – зазначив Кличко.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник разом з іншими посадовцями 25 квітня знаходився на комунальній території Вишгородського "Водоканалу" на березі Київського моря за начебто святковим столом. Цього дня у столиці був оголошений день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 квітня. За словами журналістів, Поворозник цього дня відзначав свій день народження (народився він 10 квітня) та робив це у день жалоби і в робочий час.

Теги: #зйомки #сбу #київвлада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 14.05.2025
СБУ затримала ще 4-х інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини окупантів

СБУ затримала ще 4-х інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини окупантів

16:27 13.05.2025
СБУ: 14-річний підліток на замовлення РФ намагався спалити синагогу у Кривому Розі

СБУ: 14-річний підліток на замовлення РФ намагався спалити синагогу у Кривому Розі

13:56 13.05.2025
СБУ затримала ще двох коригувальників, які наводили удари окупантів по Дніпру та Краматорську

СБУ затримала ще двох коригувальників, які наводили удари окупантів по Дніпру та Краматорську

10:35 13.05.2025
Колишній працівник Рівненської АЕС готував повітряну атаку на ЛЕП

Колишній працівник Рівненської АЕС готував повітряну атаку на ЛЕП

15:45 25.12.2023
Якісна підготовка операторів БПЛА потребує змін в державних нормативів - круглий стіл

Якісна підготовка операторів БПЛА потребує змін в державних нормативів - круглий стіл

11:43 22.10.2021
Голлівудський актор Алек Болдвін на зйомках фільму випадково застрелив оператора родом з України

Голлівудський актор Алек Болдвін на зйомках фільму випадково застрелив оператора родом з України

16:04 10.08.2021
Організаторам зйомки рекламного дрифту з логотипами Red Bull на Софійській площі загрожує до 4-5 років - МВС

Організаторам зйомки рекламного дрифту з логотипами Red Bull на Софійській площі загрожує до 4-5 років - МВС

15:10 10.08.2021
Влада Києва не давала жодних дозволів на організацію і проведення зйомок на Софійській площі

Влада Києва не давала жодних дозволів на організацію і проведення зйомок на Софійській площі

12:24 10.06.2021
Розпочався останній етап зйомок фільму "Довбуш", який має вийти на кіноекрани восени

Розпочався останній етап зйомок фільму "Довбуш", який має вийти на кіноекрани восени

14:14 01.11.2019
В Україні зніматимуть серіал у жанрі фентезі "Часова Варта"

В Україні зніматимуть серіал у жанрі фентезі "Часова Варта"

ВАЖЛИВЕ

Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

Рівень делегації РФ на перемовинах у Туреччині ще не відомий, але поки схожий на бутафорський, - Зеленський

Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи турецької сторони, повідомляють в РФ

РНБО спростовує інформацію про початок перемовин у Туреччині о 10-й годині

ОСТАННЄ

У МЗС України відповіли на особисті випади Захарової на адресу Зеленського

Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

Керівництво держави, політики, громадські діячі у День вишиванки поширюють у соцмережах світлини у вишитому вбранні

Викрито екскерівників Запоріжжяобленерго, які завдали збитків компанії на 730 млн грн

Списки українських полонених передані Папі Римському

Консультації з Угорщиною не скасовані, а відкладені, йде пошук можливості для відновлення діалогу - Стефанішина

Журналісти очікують на делегації для мирних перемовин у Стамбулі

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

У ГУР представили новітні морські дрони, здатні нищити ворожі гелікоптери та винищувачі

Київрада збільшить допомогу армії ще на 500 млн грн - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА