У Києві лунатимуть вибухи, повʼязані з кіновиробництвом, які не нестимуть загрози

Звуки, схожі на постріли та вибухи, які лунатимуть в неділю в середмісті Києва, повʼязані з кіновиробництвом та не нестимуть загрози, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Сьогодні на локаціях в середмісті Києва можуть лунати звуки, схожі на постріли чи вибухи. Події повʼязані з кіновиробництвом і не несуть загроз воєнного характеру", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У КМВА закликали киян та ветеранів-військових з розумінням поставитись до таких активностей.

"Йдеться про зйомки стрічки, заснованої на реальних подіях та операціях військовослужбовців ГУР, СБУ та 3-ї окремої штурмової бригади. Попри війну, країна та наші митці віддають шану воїнам, створюючи культурний продукт. Столиця є не лише центром операцій наших підрозділів, але й простором для художнього вираження реальних історій про реальні подвиги", - пояснили у відомстві.