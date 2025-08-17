Інтерфакс-Україна
Події
19:51 17.08.2025

У Києві лунатимуть вибухи, повʼязані з кіновиробництвом, які не нестимуть загрози

1 хв читати
У Києві лунатимуть вибухи, повʼязані з кіновиробництвом, які не нестимуть загрози

Звуки, схожі на постріли та вибухи, які лунатимуть в неділю в середмісті Києва, повʼязані з кіновиробництвом та не нестимуть загрози, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Сьогодні на локаціях в середмісті Києва можуть лунати звуки, схожі на постріли чи вибухи. Події повʼязані з кіновиробництвом і не несуть загроз воєнного характеру", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У КМВА закликали киян та ветеранів-військових з розумінням поставитись до таких активностей.

"Йдеться про зйомки стрічки, заснованої на реальних подіях та операціях військовослужбовців ГУР, СБУ та 3-ї окремої штурмової бригади. Попри війну, країна та наші митці віддають шану воїнам, створюючи культурний продукт. Столиця є не лише центром операцій наших підрозділів, але й простором для художнього вираження реальних історій про реальні подвиги", - пояснили у відомстві.

 

Теги: #київ #вибухи #зйомки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:08 15.08.2025
Кількість випадків COVID-19 в рази менша минулорічних показників, нові штами коронавірусу не викликають важкого перебігу хвороби – експерти

Кількість випадків COVID-19 в рази менша минулорічних показників, нові штами коронавірусу не викликають важкого перебігу хвороби – експерти

23:30 14.08.2025
Фестиваль "Bouquet Kyiv Stage" стартував в Києві

Фестиваль "Bouquet Kyiv Stage" стартував в Києві

16:29 14.08.2025
У Києві відкриють центр надання соціальних послуг за принципом "єдиного вікна"

У Києві відкриють центр надання соціальних послуг за принципом "єдиного вікна"

18:45 11.08.2025
Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні

Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні

11:44 11.08.2025
Голова МЗС Чехії прибув до України та заявив про продовження підтримки українців

Голова МЗС Чехії прибув до України та заявив про продовження підтримки українців

13:58 10.08.2025
В Одеській області в морі від вибухів невідомих предметів загинули три людини

В Одеській області в морі від вибухів невідомих предметів загинули три людини

04:22 10.08.2025
НСЗУ розвиває методи моніторингу надання медпослуг за програмою медичних гарантій – експерт

НСЗУ розвиває методи моніторингу надання медпослуг за програмою медичних гарантій – експерт

16:00 08.08.2025
Правоохоронці викрили факти зловживання у військових частинах в Києві та Київській області

Правоохоронці викрили факти зловживання у військових частинах в Києві та Київській області

20:24 07.08.2025
Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

17:37 07.08.2025
Кількість багатоповерхівок у Києві, з яких довелося відселити мешканців, збільшилася вдвічі з початку року - КМДА

Кількість багатоповерхівок у Києві, з яких довелося відселити мешканців, збільшилася вдвічі з початку року - КМДА

ВАЖЛИВЕ

Гарантії безпеки України за участі США мають бути практичними та давати захист на землі, у небі та на морі – Зеленський

Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

ОСТАННЄ

Відмова від східних областей України є нічим іншим, як диктатом РФ - Матернова

Глави МЗС України та Британії узгодили позиції напередодні важливих зустрічей

Сікорський: Для миру тиск має чинитися до агресора, а не на жертву

В Киеве будут звучать взрывы, связанные с кинопроизводством, которые не несут угрозы

Пасажиропотік через кордон залишається на рекордному для воєнного часу рівні – дані Держприкордонслужби

Окупанти атакували з дрону Білозерку на Херсонщині, постраждав чоловік - ОВА

Гарантії безпеки України за участі США мають бути практичними та давати захист на землі, у небі та на морі – Зеленський

Армія РФ в неділю продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

Рубіо: одна з складнощів перемир'я в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко

Трамп хоче зустрітися лише з Зеленським - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА