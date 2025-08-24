Завершились зйомки телесеріалу про барокові Київ і Гетьманщину

Фото: Петро Стахов

В межах проєкту з дослідження та популяризації українського бароко "Історія зі смаком" завершились зйомки однойменного циклу науково-популярних програм, повідомила ведуча та авторка проєкту Ганна Гороженко.

"В підручниках з історії цей період названий Руїною, але для України і її культури він таким не був. Це був період небувалого розквіту. Саме про це моя "Історія зі смаком". Мені особливо приємно, що ми встигли завершити складні зйомки до Дня Незалежності", - розповідає Гороженко.

Серед експертів проєкту "Історія зі смаком" є історики Михайло Відейко та Володимир Панченко, дослідниця історії костюму Наталія Скорнякова, літературознавиця Ольга Петренко-Цеунова, дослідник старовинної музики Костянтин Чеченя, дослідниця старовинних танців Влада Самойлова, засновниця ГО "Спадщина ЮА" Світлана Махонько і гаптувальниця Тетяна Іванова.

Фото: Олег Чечіль

Режисерка-постановниця проєкту "Історія зі смаком" – Інна Барановська, оператор-постановник – Дмитро Патютько.

Допомагали втілити зйомки учасники проєкту з дослідження бароко "Історія зі смаком", танцівники Студії старовинних танців Joyssance, реконструктори Печерської сотні, консультанти-історики та співробітники київських музеїв.

Проєкт вийде в етер восени на одному з українських національних телеканалів.