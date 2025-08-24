Інтерфакс-Україна
Події
12:07 24.08.2025

Завершились зйомки телесеріалу про барокові Київ і Гетьманщину

1 хв читати
Завершились зйомки телесеріалу про барокові Київ і Гетьманщину
Фото: Петро Стахов

В межах проєкту з дослідження та популяризації українського бароко "Історія зі смаком" завершились зйомки однойменного циклу науково-популярних програм, повідомила ведуча та авторка проєкту Ганна Гороженко.

"В підручниках з історії цей період названий Руїною, але для України і її культури він таким не був. Це був період небувалого розквіту. Саме про це моя "Історія зі смаком". Мені особливо приємно, що ми встигли завершити складні зйомки до Дня Незалежності", - розповідає Гороженко.

Серед експертів проєкту "Історія зі смаком" є історики Михайло Відейко та Володимир Панченко, дослідниця історії костюму Наталія Скорнякова, літературознавиця Ольга Петренко-Цеунова, дослідник старовинної музики Костянтин Чеченя, дослідниця старовинних танців Влада Самойлова, засновниця ГО "Спадщина ЮА" Світлана Махонько і гаптувальниця Тетяна Іванова.

Фото: Олег Чечіль 

Режисерка-постановниця проєкту "Історія зі смаком" – Інна Барановська, оператор-постановник – Дмитро Патютько.

Допомагали втілити зйомки учасники проєкту з дослідження бароко "Історія зі смаком", танцівники Студії старовинних танців Joyssance, реконструктори Печерської сотні, консультанти-історики та співробітники київських музеїв.

Проєкт вийде в етер восени на одному з українських національних телеканалів.

Теги: #зйомки #телесеріали #бароко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:51 17.08.2025
У Києві лунатимуть вибухи, повʼязані з кіновиробництвом, які не нестимуть загрози

У Києві лунатимуть вибухи, повʼязані з кіновиробництвом, які не нестимуть загрози

13:12 15.05.2025
Міська влада звернулась до СБУ для з’ясування правових підстав та організації прихованих зйомок столичних посадовців

Міська влада звернулась до СБУ для з’ясування правових підстав та організації прихованих зйомок столичних посадовців

11:43 22.10.2021
Голлівудський актор Алек Болдвін на зйомках фільму випадково застрелив оператора родом з України

Голлівудський актор Алек Болдвін на зйомках фільму випадково застрелив оператора родом з України

16:04 10.08.2021
Організаторам зйомки рекламного дрифту з логотипами Red Bull на Софійській площі загрожує до 4-5 років - МВС

Організаторам зйомки рекламного дрифту з логотипами Red Bull на Софійській площі загрожує до 4-5 років - МВС

15:10 10.08.2021
Влада Києва не давала жодних дозволів на організацію і проведення зйомок на Софійській площі

Влада Києва не давала жодних дозволів на організацію і проведення зйомок на Софійській площі

12:24 10.06.2021
Розпочався останній етап зйомок фільму "Довбуш", який має вийти на кіноекрани восени

Розпочався останній етап зйомок фільму "Довбуш", який має вийти на кіноекрани восени

14:14 01.11.2019
В Україні зніматимуть серіал у жанрі фентезі "Часова Варта"

В Україні зніматимуть серіал у жанрі фентезі "Часова Варта"

20:01 13.08.2019
У Росії завершили зйомки фільму про Чорнобильську катастрофу

У Росії завершили зйомки фільму про Чорнобильську катастрофу

13:11 10.09.2018
Зануссі закінчив зйомки містичної драми "Ефір", прем'єру в Україні заплановано на березень 2019 року

Зануссі закінчив зйомки містичної драми "Ефір", прем'єру в Україні заплановано на березень 2019 року

20:10 31.07.2018
Джемаль знімав у ЦАР документальний фільм спільно зі структурою Ходорковського

Джемаль знімав у ЦАР документальний фільм спільно зі структурою Ходорковського

ВАЖЛИВЕ

Канада у вересні передасть Україні зброю на понад $1 млрд

Келлог у Києві бере участь в урочистостях до Дня Незалежності

Трамп привітав Україну та українців із Днем Незалежності

Норвегія виділяє до $700 млн на ППО України

Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

ОСТАННЄ

Канада у вересні передасть Україні зброю на понад $1 млрд

Зеленський нагородив Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня, Марка Бернса - орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

Окупанти тричі за ранок атакували Піщанський старостинський округ на Сумщині

По-осінньому тепло, проте з короткочасними дощами буде в Україні найближчими днями

Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн

Шмигаль анонсував великий проєкт з виробництва українського озброєння на території Данії

Келлог у Києві бере участь в урочистостях до Дня Незалежності

Стармер у День Незалежності: Slava Ukraini

Російські окупанти минулої доби 15 разів обстріляли Костянтинівку, загинула людина

Голова Військового комітету НАТО: День Незалежності є нагодою вшанувати мужність українських солдатів та народу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА