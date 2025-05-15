Інтерфакс-Україна
Події
12:37 15.05.2025

Рівень делегації РФ на перемовинах у Туреччині ще не відомий, але поки схожий на бутафорський, - Зеленський

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Рівень делегації РФ на перемовинах у Туреччині ще не відомий, але поки схожий на бутафорський, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав бутафорським заявлений рівень російської делегації, яка прибуде на перемовини до Туреччини, при цьому відзначив, що реальний її рівень наразі достеменно не відомий.

"Подивимося, але рівень росіян, поки що мені офіційно не відомий, але з того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень", - сказав Зеленський журналістам в аеропорту після прибуття до Анкари у четвер.

За словами Зеленського, рішення щодо подальших дій буде прийнято після розмови з президентом Туреччини. "Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки, після розмови з президентом Ердоганом… Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат. Чи спроможні вони хоч щось самі приймати. Тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення", - підкреслив Зеленський.

В Телеграм-каналі Офісу президента констатували, що РФ "направила до Туреччини делегацію, на жаль, доволі низького рівня із неясним мандатом". "Щодо відповідних кроків України поінформуємо", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Офісі президента відзначили, що разом з Зеленським в Туреччину прибула "делегація високого рівня, яка може готувати необхідні рішення".

Теги: #анкара #делегація #рф

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