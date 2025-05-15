Інтерфакс-Україна
Події
12:11 15.05.2025

Літак Зеленського приземлився в Анкарі

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Президентський літак Airbus A319 української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise, який злетів о 10:03 за київським часом з польського аеродрому Жешув-Ясьонка, приземлився об 12:02 у четвер в Міжнародному аеропорту Есенбога біля столиці Туреччини Анкари, свідчать дані сайту flightaware.com.

Літак пролетів над територіями Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії та Чорним морем. Загалом він перебував у небі 1 годину 59 хвилин.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в четвер в Анкарі.

Теги: #анкара #літак #зеленський

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