Інтерфакс-Україна
Події
08:12 15.05.2025

Японські автовиробники зіткнулися з втратою $19 млрд через мита Трампа

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Японські автовиробники зіткнулися з втратою $19 млрд через мита Трампа

Найбільші автовиробники Японії зіткнулися зі збитками в розмірі понад $19 млрд через мита президента США Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg.

Toyota Motor Corp. , найбільший у світі автовиробник, ймовірно, постраждає найбільше. Минулого тижня компанія заявила, що очікує вплив на операційний дохід у розмірі JPY180 млрд ($1,2 млрд США) лише у квітні та травні. За даними Bloomberg Intelligence, ця цифра може скласти до $10,7 млрд США за весь фінансовий рік. Аналітик Pelham Smithers Джулі Бут прогнозує від $5,4 млрд до 6,8 млрд США.

Nissan Motor Co. і Honda Motor Co. оцінюють вплив у $3 млрд Subaru Corp. яка імпортує приблизно половину автомобілів, що продаються в США, також відмовилася від річного прогнозу, оскільки передбачила збиток у $2,5 млрд Mazda Motor Corp. відмовилася від річного прогнозу.

Більшість транспортних засобів, що імпортуються в США, були обкладені 25-відсотковим митом 3 квітня, а більшість автозапчастин підпадають під цей збір з 3 травня. Існують деякі укази, які не дозволяють тарифам подвоюватися, але очікується, що ця політика додасть тисячі доларів до вартості автомобілів у США.

Японські автовиробники тепер сподіваються, що торгові переговори нададуть перепочинок, оскільки переговори зі США, ймовірно, прискоряться наприкінці цього місяця. Прем'єр-міністр Сігеру Ісіба пообіцяв не ухвалювати жодних угод, які не торкаються автомобільних тарифів, з огляду на важливість сектора для економіки, повідомляє Bloomberg.

 

 

Теги: #мита #трамп #сша #авто

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