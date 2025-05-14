Сибіга провів зустріч з головою МЗС Польщі для обговорення мирних зусиль

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським в Анталії, щоб обговорити останні події та мирні зусилля.

"Я був радий зустрітися з моїм польським другом Радославом Сікорським в Анталії, щоб обговорити останні події та мирні зусилля. Ми скоординували спільні зусилля для посилення тиску на Росію з метою досягнення справедливого миру", - написав Сибіга в соцмережі Х у середу.

Також Сибіга подякував Польщі за послідовну підтримку України в усіх сферах, підкресливши важливість того, що польсько-український кордон був розблокований.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1922740338441191512