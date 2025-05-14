Інтерфакс-Україна
Події
20:56 14.05.2025

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

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Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по території Сумської громади вдень зросла до трьох, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Унаслідок російського обстрілу промислового об’єкта на території Сумської громади загинули троє людей. Один із чоловіків помер на місці. Ще один – у критичному стані – не доїхав до лікарні. Третя жертва померла вже в медичному закладі", - написав він у фейсбуці у середу.

За даними Григорова, загиблим було 36, 29 і 41 рік.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та 9 постраждалих.

У зв’язку з трагедією, що сталася 14 травня 2025 року внаслідок ворожої атаки на місто Суми, 15 травня 2025 року оголошено Днем жалоби в Сумській громаді.

 

 

Теги: #жертви #обстріл #суми

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