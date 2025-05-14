"Нова пошта" через обстріли закрила одне відділення в Херсоні

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" через постійні обстріли закрила єдине працююче відділення в районі Острів (Корабельний район) в Херсоні, повідомила її пресслужба.

"Десятки обстрілів у травні. Закриваємо відділення №4 у Херсоні на Острові (…) Останні три дні ворог щодня обстрілював відділення у районі Корабел артилерією та FPV-дронами. Працівників щоразу рятувала спеціальна капсула життя. Тож "Нова пошта" вимушена закрити відділення на Острові", - йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі компанії в середу.

При цьому зазначається, що в районі Корабел, де працювало відділення №4, "Нова пошта" працює над встановленням поштомату, а розташоване поряд бетонне укриття лишиться відкритим для всіх цілодобово.

У Херсоні продовжать працювати 16 інших точок сервісу компанії.

"Нова пошта" повернулася у найбільш постраждалий від війни район Корабел за кілька днів після звільнення Херсону. Дотепер залишалася тут єдиним бізнесом і єдиним поштовим відділенням, де тисячі мешканців Острову могли отримати ліки, гуманітарну допомогу й інші важливі речі. День у день всі 29 місяців після деокупації міста, попри постійні ворожі атаки, перебої з електрикою та водопостачанням, роботу відділення №4 забезпечували наші відчайдушні колеги. Ми працювали не тільки як поштовий пункт, а й як пункт незламності", - підкреслила "Нова пошта".

Компанія подякувала керівнику відділення №4 Владиславу (31 рік) та оператору Олександру (19) за самовіддану працю і запевнила, що відкриє відділення для клієнтів, щойно це стане можливим.

Мікрорайон Корабел займає північно-східну частину Карантинного острова, з'єднану з Херсоном автотранспортним мостом через протоку Кошеву. Нижче за течією розташований залізничний міст.

Раніше "Нова пошта" з безпекових міркувань закрила останнє з чотирьох відділень мережі у Костянтинівці на Донеччині.