Інтерфакс-Україна
Події
16:48 14.05.2025

Міносвіти запускає мережу стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів

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Міністерство освіти і науки України спільно з Фондом розвитку інновацій оголошують про створення мережі стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів.

"Ця ініціатива — частина стратегічного курсу на перетворення університетів і наукових установ на активних учасників інноваційного процесу та економічного відновлення України", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відзначається, що стартап-школи, які створені у межах мережі, надаватимуть інноваторам: експертну й менторську підтримку; доступ до сучасної інфраструктури; інструменти для залучення фінансування; практичні можливості для розвитку бізнес-навичок.

В Міносвіти зазначили, що мережа орієнтована на студентів, дослідників, молодих підприємців — усіх, хто має ідеї для створення наукомістких стартапів.

Серед цілі ініціативи: розвиток наукомісткого підприємництва; комерціалізація результатів наукових досліджень; активне залучення університетів до інноваційної економіки; підтримка технологічного розвитку України.

До мережі вже приєдналися: Державний університет "Київський авіаційний інститут", Київський академічний університет, Вінницький національний технічний університет, Сумський державний університет, Національний університет "Одеська політехніка", Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", Український католицький університет, Київська школа економіки, Національний університет "Львівська політехніка", Державний університет "Житомирська політехніка", SET University, Одеський національний економічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет "Запорізька політехніка", Криворізький національний університет, Вінницький національний аграрний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Миколаївський національний аграрний університет і Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України.

Як повідомлялося, 29 квітня 2024 року Кабінет міністрів схвалив реалізацію експериментального проєкту зі створення на базі закладів вищої освіти та наукових установ мережі стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів. 28 червня 2024 року Міністерство освіти і науки оголосило про початок конкурсного відбору щодо реалізації цього проєкту.

Теги: #міносвіти #стартап_школи

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