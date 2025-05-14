Інтерфакс-Україна
Події
14:58 14.05.2025

У Раді Європи дали "зелене світло" створенню Спеціального трибуналу за злочини агресії, скоєні росіянами

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У Раді Європи дали "зелене світло" створенню Спеціального трибуналу за злочини агресії, скоєні росіянами

Комітет міністрів Ради Європи підтримав створення Спеціального трибуналу для України за злочини агресії, скоєні під час війни, яку проти України веде Росія.

Відповідне рішення було ухвалено у середу в Люксембурзі в рамках щорічного засідання Комітету, повідомляє пресслужба Ради Європи.

"Комітет міністрів Ради Європи сьогодні підтвердив свою непохитну відданість Україні на її шляху до справедливості та реконструкції, розпочавши процес створення спеціального трибуналу для злочину агресії", - йдеться в повідомленні.

У цьому зв’язку міністри доручили Генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе (Alain Berset) очолити процес створення спеціального трибуналу для злочину агресії в рамках Ради Європи шляхом укладення угоди з Україною.

"Міністри привітали поточні зусилля щодо досягнення угоди про створення Комісії з розгляду претензій для України, можливо, під егідою Ради Європи, та підтвердили свою рішучість забезпечити повернення українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених Росією. Вони також наголосили на важливості посилення підтримки України, зокрема через План дій "Стійкість, відновлення та реконструкція 2023-2026", який дозволяє українській владі просунутися далі на шляху до вступу до Європейського Союзу", - зазначається в пресрелізі.

Теги: #рада_європи #спецтрибунал

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