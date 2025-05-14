Новий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачатиме обмеження щодо майже 200 танкерів - фон дер Ляєн

Євросоюз у межах 17-го пакету антиросійських санкцій має намір обмежити доступ Росії до технологій і додати до санкційних списків 189 суден, повідомила в середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я вітаю угоду (постпредів ЄС - ІФ-У) щодо 17-го пакету санкцій проти Росії. Ми ще більше обмежуємо доступ до технологій, які використовують на полі бою", - написала вона в соцмережі Х.

"Ми внесли до санкційних списків іще 189 суден "тіньового флоту", ці заходи націлені на перешкоджання експорту російських енергоресурсів", - додала вона.

У середу постпреди країн-членів ЄС схвалили новий пакет санкцій щодо Росії. Тепер ці заходи має затвердити Рада ЄС. Раніше повідомлялося, що вона планує зробити це пізніше в травні.

До узгодження санкційного пакета Bloomberg із посиланням на джерела писало, що в Єврокомісії пропонують у межах 17-го пакета антиросійських санкцій запровадити обмеження щодо 60 фізосіб і юросіб, а також приблизно 150 судів. У свою чергу видання The Financial Times із посиланням на джерела передавало, що Євросоюз планує в межах 17-го пакета антиросійських санкцій запровадити обмеження проти низки компаній із третіх країн, зокрема Туреччини та В'єтнаму.