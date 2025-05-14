Інтерфакс-Україна
Події
09:04 14.05.2025

Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо Путін відмовиться від прямого контакту, – Єрмак

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Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо Путін відмовиться від прямого контакту, – Єрмак

Президент України Володимир Зеленський поїде до Туреччини навіть у разі відмови Путіна від прямого контакту, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Le Monde у вівторок.

"В інтерв‘ю французькому Le Monde зазначив, що президент Зеленський поїде до Туреччини. Навіть якщо Путін відмовиться від прямого контакту. І це буде чіткий сигнал для всього світу: Москва не хоче миру, не готова до серйозних переговорів", - розповів Єрмак у телеграм-каналі в середу.

"Сподіваємось, що США, наш стратегічний партнер, збережуть свою роль у процесі. Ми вдячні Стіву Віткоффу за конструктивні розмови й розуміння, що припинення вогню – логічний крок. Також вдячні президенту Трампу за чіткий меседж: якщо Путін не хоче миру – Україна отримає більше, ніж може уявити… Якщо Путін не приїде – це момент для дій. Американський пакет від сенатора Ліндсі Грема та нові санкції ЄС мають бити по енергетиці й фінансах РФ", - додав Єрмак.

"Та головне – наше остаточне місце в НАТО. Без цього не буде справжніх гарантій. І ми ніколи не дозволимо, щоб у Росії було право вето на наше майбутнє", - заявив очільник ОП.

Теги: #єрмак #путін #туреччина #зеленський

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