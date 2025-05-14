Двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу в Херсонській області - ОВА

Двоє цивільних постраждали внаслідок російського обстрілу Антонівки в ніч проти середи, повідомляє Херсонська ОВА в Телеграм.

"Вночі внаслідок російського обстрілу Антонівки постраждали двоє людей. Снаряди пошкодили приватний будинок, під завалами опинилися чоловік і жінка. Їм вдалось самостійно вибратися. У чоловіка 1951 року народження — уламкові поранення голови та руки, жінка 1955 року народження дістала мінно-вибухову травму та контузію. Нині потерпілі — у лікарні, де їм надають всю необхідну допомогу", - повідомила ОВА.