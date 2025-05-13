Ердоган повідомив Рютте, що поговорив із Зеленським і Путіним у рамках мирних зусиль

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й заявив, що Туреччина активізувала зусилля, спрямовані на припинення війни між Україною та Росією шляхом встановлення міцного й справедливого миру, повідомляє агентство "Анадолу" у вівторок з посиланням на повідомлення Управління зі зв'язків при Адміністрації президента Туреччини.

"Турецький лідер повідомив, що в рамках цих зусиль провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави наголосив, що Анкара твердо виступає за всеосяжне припинення вогню між РФ та Україною. Водночас глава держави зазначив, що Туреччина надалі тримається своєї позиції, згідно з якою НАТО не повинно бути частиною цього конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Водночас Ердоган зауважив, що не можна згаяти наявну можливість для встановлення миру.

Як повідомлялося, Зеленський анонсував зустріч з Ердоганом у четвер в Анкарі й повідомив про домовленість між ними разом полетіти до Стамбула, якщо туди прибуде Путін. "Якщо Путін прилітає до Стамбула, а не до столиці, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо до Стамбула. Тобто в будь-якому разі ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.