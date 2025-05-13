Інтерфакс-Україна
Події
16:38 13.05.2025

Безробітний з Харківщини вчинив серію підпалів на залізниці за замовленням спецслужб РФ – прокуратура

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Безробітний з Харківщини вчинив серію підпалів на залізниці за замовленням спецслужб РФ – прокуратура

Поліцейські за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області та процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили про підозру в диверсії, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 КК України) 22-річному безробітному, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, безробітний мешканець одного із сіл Лозівського району у березні цього року відгукнувся на оголошення щодо можливості підзаробити. Йому запропонували підпалювати залізничне обладнання (релейних та батарейних шаф). За один успішно виведений з ладу об’єкт Укрзалізниці "роботодавець" пообіцяв заплатити 100 доларів.

Підозрюваний обливав залізничні шафи бензином і підпалював, після чого знімав результат своєї "роботи" на телефон. Ці відео він надсилав куратору в якості звіту.

Гроші за підпали підозрюваний не отримав, бо його викрили правоохоронці. За даними слідства, фігурант причетний до шести підпалів обладнання Укрзалізниці.

Правоохоронці вживають заходи щодо ідентифікації особи "роботодавця". За попередніми даними, це представник російських спецслужб. Диверсії, вчинені підозрюваним, мали завадити постачанню техніки та боєприпасів для Сил оборони.

Теги: #підпал #прокуратура #харківщина

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