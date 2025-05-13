Шмигаль обговорив з віцепрезидентом IFC продовження співпраці та спільні проєкти

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з регіональним віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Альфонсо Гарсією Морою продовження співпраці та спільні проєкти.

"Цінуємо підтримку з боку IFC наших проєктів в енергетичному та житловому секторах. Подякував за фінансову програму для підтримки українського бізнесу обсягом $2 млрд, що була затверджена на початку повномасштабної війни. А також за ініціативу виділити EUR25 млн гранту від ЄС для українських міст і громад, аби модернізувати житло для внутрішніх переселенців", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам зустрічі в Києві.

За його словами, сторони скоординували плани та ідеї щодо майбутнього відновлення України, а також обговорили шляхи залучення приватного капіталу.

"Також поспілкувалися про розширення нашої співпраці на нові сектори. Посилюємо роботу в межах Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій. Дякую за розуміння потреб України. Вдячні за важливу роботу й допомогу Україні під час повномасштабної агресії росії", - написав прем'єр.