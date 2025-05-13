Інтерфакс-Україна
Події
14:44 13.05.2025

Бізнес підтримав ініціативу оподаткування доходів з цифрових платформ, проте пропонує доопрацювати два аспекти

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Європейська бізнес асоціація (ЄБА) пропонує доопрацювати схвалений урядом законопроєкт №13232 щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, проте пропонує дообрацювати питання регулювання сплати податків і звітування про транзакції, а також статус самозайнятих осіб, що організовують таку діяльність.

"На думку експертів асоціації, важливо закріпити вимогу про моніторинг та звітування за всі операції, включаючи готівкові, щоб забезпечити рівні та справедливі умови оподаткування для всіх учасників ринку, мінімізувати податкові прогалини та запобігти ухиленню від сплати податків", - йдеться у повідомленні пресслужби організації у вівторок.

Щодо цього питання, бізнес пропонує відтермінувати застосування штрафних санкцій за подання недостовірної або помилкової звітної інформації на строк на один рік з дати набрання чинності відповідним законом.

В ЄБА очікують, що це сприятиме налагодженню ефективної взаємодії між підзвітними операторами платформи та податковими органами, а також зменшить фінансове та адміністративне навантаження на таких операторів на початковому етапі впровадження системи звітування.

Експерти асоціації вважають за необхідне чітко визначити у законодавстві особливий статус фізосіб, які здійснюють діяльність через оператора платформи без реєстрації підприємницької діяльності, щоб забезпечити правову визначеність та уникнути ризику перекваліфікації таких осіб у найманих працівників.

Щоб уникнути труднощів з реєстрацією спецстатусу платника податків для фізосіб та питанням розкриття банківської таємниці, в асоціації пропонують відкрити спецрахунки у банках України або зробити таку реєстрацію доступною через "Дію".

Бізнес переконаний, що впровадження цих змін сприятиме підвищенню податкової прозорості суб’єктів цифрової економіки.

Наголошується, що розширення звітності та запровадження обов’язкового податкового контролю дозволить усунути прогалини в ухиленні від сплати податків, особливо щодо готівкових операцій, що є спільним інтересом прозорого бізнесу в Україні. Запровадження чіткої моделі оподаткування мінімізує ризики неоднозначного трактування податкових зобов’язань, а також забезпечить передбачуваність для бізнесу та держави.

В ЄБА повідомили, що асоціація була залучена до розробки законопроєкту і деякі її пропозиції були частково враховані: щодо спрощеного адміністрування діяльності осіб, які протягом звітного року здійснили не більше трьох операцій на суму, що не перевищує EUR2 тис. у гривневому еквіваленті, адже це відповідає європейській практиці, зокрема, положенням Директиви DAC7.

"Водночас, враховуючи значний вплив запропонованих змін в оподаткуванні на бізнес-середовище, експерти асоціації звертають увагу на аспекти, які все ще потребують доопрацювання", - додали в ЄБА.

Як повідомлялось, 29 квітня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи OLX, і Prom, ROZETKA тощо.

Нардепка Ніна Южаніна на своїй сторінці в Facebook підкреслила, що законопроєктом передбачене стягнення податків з користувачів та щорічну передачу даних про продавців, котрі здійснили бодай одну операцію протягом року, до Державної податкової служби (ДПС). Згідно з ним, цифрові платформи будуть податковими агентами та мають відразу утримувати податок на доходи фізосіб 18% (при певних умовах 5%) і військовий збір 5%.

Водночас Южаніна зауважила, що Мінфін вибірково імплементує положення документів ЄС та ОЕСР. Зокрема, у ньому проігноровано пороги, встановлені Директивою DAC7, за яких дані про продавця мають передаватися до податкової. В ЄС інформація передається лише щодо продавців із доходом понад EUR2 тис. або понад 30 продажів/рік.

Онлайн-сервіс таксі Uklon висловив підтримку урядовому законопроєкту про автоматичний обмін інформацією про доходи з цифрових платформ.

Теги: #законопроєкт #доходи #єба

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