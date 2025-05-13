Нацполіція: ліквідовано організацію, яка вербувала і шантажувала жінок задля сексуальної експлуатації в Україні та за кордоном

Поліцейські ліквідували злочинну організацію, яка вербувала і шантажувала молодих жінок задля сексуальної експлуатації в Україні та за кордоном, від дій зловмисників постраждало щонайменше 50 українських дівчат, повідомляє Національна поліція України.

"Дівчат 18-25 років наймали за високу оплату для супроводу чоловіків на публічних заходах. Коли декілька таких зустрічей відбувалося безпроблемно і потерпілі втрачали пильність, зловмисники давали їм нових "клієнтів", які платили організаторам за сексуальні послуги й примусом вступали з жінками в статеві стосунки", - повідомляє Нацполіція в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією поліції, якщо потерпіла не погоджувалась на такий формат співпраці, то її фото з анкетними даними викладали в закритий телеграм-канал з надання сексуальних послуг, на який підписано 60 тисяч користувачів.

"Для видалення анкети треба було продовжувати співпрацювати зі злочинною організацією на їх умовах", - йдеться в повідомленні.

В Нацполіції зазначають, що оборудка діяла у всіх великих обласних центрах України та Польщі й приносила організаторам щонайменше 5 млн грн на місяць.

За попередніми даними, як наголошується в повідомленні, від дій зловмисників постраждало щонайменше 50 українських дівчат.

Слідчі поліції оголосили двом організаторам, двом співорганізаторам та сімом учасникам злочинної організації про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України.