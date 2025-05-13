У Франції стартує 78-й Міжнародний Каннський кінофестиваль

Міжнародний Каннський кінофестиваль відкриється у вівторок у Франції на Лазурному березі, в основному конкурсі кіноогляду цього року представлено 22 картини.

Старт огляду, який триватиме з 13 до 24 травня, дасть картина «Поїхати одного разу» французького режисера Амелі Боннен. Також на церемонії відкриття почесною «Золотою пальмовою гілкою» буде нагороджено американського актора Роберта Де Ніро.

Журі основного конкурсу кінофестивалю, яке цього року очолила французька акторка Жюльєтт Бінош, має обрати володаря головної нагороди огляду з 22 картин. До журі основного конкурсу огляду також увійшли режисери Хон Сан Су, Карлос Рейгадас, Паял Кападіа, Дьєдо Хамаді, актор Джеремі Стронг, акторки Голлі Беррі та Альба Рорвахер, письменник Лейла Слімані.

В основний конкурс 78-го Каннського кінофестивалю представлено новий фільм Веса Андерсона «Фінікійська схема», у центрі сюжету якого сім'я і сімейні цінності, а головні ролі виконали Білл Мюррей, Бенісіо дель Торо і Майкл Сера; «Нова хвиля» режисера Річарда Лінклейтера про створення фільму Жан-Люка Годара “На останньому подиху”, “Еддінгтон” режисера Арі Астера, головні ролі в якому виконали Хоакін Фенікс, Педро Паскаль, Емма Стоун, Остін Батлер, Дірдрі О'Коннелл та інші; дія картини розгортається на тлі пандемії, під час якої розпочинається ворожнеча між мером і прокурором.

Крім того, за нагороди в основному конкурсі огляду змагатимуться фільм «Сентиментальна цінність» режисера Йоакіма Трієра, «Два прокурори» Сергія Лозниці, «Секретний агент» Клебера Мендонса Фільо, «Унаслідок нещасного випадку» Джафара Панахі, «Ромерія» Карли Сімон, «Звук падіння» Маші Шілінські, «Орли республіки» Таріка Салеха, «Геній» Келлі Райхардт, «Досьє 137» Домініка Молль.

Також в основному конкурсі представлені картини «Свобода» Маріо Мартоне, «Міст Сірат» Олівера Лаше, «Остання» Афсіа Ерзі, «Історія звуку» Олівера Хермануса, «Ренуар» Тіе Хаякава, «Альфа» Жулії Дюкурно, «Молоді матері» Жан-П'єр і Люк Дарденн. Три картини - «Помри, моє кохання» Лінн Ремсі, «Жінка і дитина» Саїда Рустаї і «Воскресіння» Бі Гань - були додані в програму основного конкурсу після оголошення програми огляду.

У межах програми «Cannes Premiere» (Прем'єри Канн) покажуть фільми режисера Кирила Серебреннікова «Зникнення Йозефа Менгеле», «Всі її колишні» режисера Майкла Анджело Ковіно, «Амрум», режисера Фатіха Акіна та інші. До програми «Особливий погляд» цього року потрапили режисерські дебюти Скарлетт Йоганссон (фільм «Елеонора Велика») і Гарріса Дікінсона («Urchin»).

Міжнародний Каннський кінофестиваль - щорічний кінематографічний фестиваль, що проводиться наприкінці травня в курортному місті Канни на базі Палацу фестивалів і конгресів на набережній Круазет. Проходить щорічно з 1946 року. Сучасного масштабу фестиваль набув після 1951 року. З 1952 року проходить щорічно в травні.