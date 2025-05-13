Інтерфакс-Україна
Події
08:51 13.05.2025

У Франції стартує 78-й Міжнародний Каннський кінофестиваль

2 хв читати
У Франції стартує 78-й Міжнародний Каннський кінофестиваль

Міжнародний Каннський кінофестиваль відкриється у вівторок у Франції на Лазурному березі, в основному конкурсі кіноогляду цього року представлено 22 картини.

Старт огляду, який триватиме з 13 до 24 травня, дасть картина «Поїхати одного разу» французького режисера Амелі Боннен. Також на церемонії відкриття почесною «Золотою пальмовою гілкою» буде нагороджено американського актора Роберта Де Ніро.

Журі основного конкурсу кінофестивалю, яке цього року очолила французька акторка Жюльєтт Бінош, має обрати володаря головної нагороди огляду з 22 картин. До журі основного конкурсу огляду також увійшли режисери Хон Сан Су, Карлос Рейгадас, Паял Кападіа, Дьєдо Хамаді, актор Джеремі Стронг, акторки Голлі Беррі та Альба Рорвахер, письменник Лейла Слімані.

В основний конкурс 78-го Каннського кінофестивалю представлено новий фільм Веса Андерсона «Фінікійська схема», у центрі сюжету якого сім'я і сімейні цінності, а головні ролі виконали Білл Мюррей, Бенісіо дель Торо і Майкл Сера; «Нова хвиля» режисера Річарда Лінклейтера про створення фільму Жан-Люка Годара “На останньому подиху”, “Еддінгтон” режисера Арі Астера, головні ролі в якому виконали Хоакін Фенікс, Педро Паскаль, Емма Стоун, Остін Батлер, Дірдрі О'Коннелл та інші; дія картини розгортається на тлі пандемії, під час якої розпочинається ворожнеча між мером і прокурором.

Крім того, за нагороди в основному конкурсі огляду змагатимуться фільм «Сентиментальна цінність» режисера Йоакіма Трієра, «Два прокурори» Сергія Лозниці, «Секретний агент» Клебера Мендонса Фільо, «Унаслідок нещасного випадку» Джафара Панахі, «Ромерія» Карли Сімон, «Звук падіння» Маші Шілінські, «Орли республіки» Таріка Салеха, «Геній» Келлі Райхардт, «Досьє 137» Домініка Молль.

Також в основному конкурсі представлені картини «Свобода» Маріо Мартоне, «Міст Сірат» Олівера Лаше, «Остання» Афсіа Ерзі, «Історія звуку» Олівера Хермануса, «Ренуар» Тіе Хаякава, «Альфа» Жулії Дюкурно, «Молоді матері» Жан-П'єр і Люк Дарденн. Три картини - «Помри, моє кохання» Лінн Ремсі, «Жінка і дитина» Саїда Рустаї і «Воскресіння» Бі Гань - були додані в програму основного конкурсу після оголошення програми огляду.

У межах програми «Cannes Premiere» (Прем'єри Канн) покажуть фільми режисера Кирила Серебреннікова «Зникнення Йозефа Менгеле», «Всі її колишні» режисера Майкла Анджело Ковіно, «Амрум», режисера Фатіха Акіна та інші. До програми «Особливий погляд» цього року потрапили режисерські дебюти Скарлетт Йоганссон (фільм «Елеонора Велика») і Гарріса Дікінсона («Urchin»).

Міжнародний Каннський кінофестиваль - щорічний кінематографічний фестиваль, що проводиться наприкінці травня в курортному місті Канни на базі Палацу фестивалів і конгресів на набережній Круазет. Проходить щорічно з 1946 року. Сучасного масштабу фестиваль набув після 1951 року. З 1952 року проходить щорічно в травні.

Теги: #відкриття #каннський_кінофестиваль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 13.05.2025
Каннський кінофестиваль відкриває свою програму "Трьома фільмами для України" - Держкіно

Каннський кінофестиваль відкриває свою програму "Трьома фільмами для України" - Держкіно

23:06 09.05.2025
Український павільйон DAKH: Vernacular Hardcore відкрився на Biennale Architettura 2025 у Венеції

Український павільйон DAKH: Vernacular Hardcore відкрився на Biennale Architettura 2025 у Венеції

06:55 06.05.2025
До Дня піхоти у Києві відкрили фотовиставку "Перша лінія"

До Дня піхоти у Києві відкрили фотовиставку "Перша лінія"

14:41 01.05.2025
JYSK відкрив новий магазин у Харкові та оновлений формат у Рівному

JYSK відкрив новий магазин у Харкові та оновлений формат у Рівному

21:11 18.04.2025
Parallel відкрила два нові АЗК в Києві

Parallel відкрила два нові АЗК в Києві

15:08 10.04.2025
Фільми Андерсона, Астера і Лінклейтера увійшли до конкурсної програми Каннського кінофестивалю

Фільми Андерсона, Астера і Лінклейтера увійшли до конкурсної програми Каннського кінофестивалю

19:17 27.02.2025
JYSK відкрив оновлений магазин у ТРЦ "Квадрат" у Києві

JYSK відкрив оновлений магазин у ТРЦ "Квадрат" у Києві

23:34 26.02.2025
У Києві відбулася церемонія відкриття кінофестивалю "Cinema for Victory"

У Києві відбулася церемонія відкриття кінофестивалю "Cinema for Victory"

22:22 17.01.2025
Албанія відкрила посольство в Україні - МЗС

Албанія відкрила посольство в Україні - МЗС

22:31 25.11.2024
В Іспанії відбулося відкриття почесного консульства України, його очолив Володимир Носов

В Іспанії відбулося відкриття почесного консульства України, його очолив Володимир Носов

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

ОСТАННЄ

Електронна черга на заблокованому польськими протестувальниками ПП "Ягодин-Дорогуськ" скоротилась вдвічі

Україна готова представити дорожні карти реформ країнам-членам ЄС та Єврокомісії - Стефанішина

Китай скасував заборону на прийом поставок літаків Boeing

Перший півфінал "Євробачення-2025" відбудеться у вівторок, українці за кордоном зможуть проголосувати за Ziferblat

Китайська ракета вивела на орбіту експериментальний супутник зв'язку

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 2 людини, з них 1 дитина – Прокудін

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

У Мексиці застрелили кандидатку в мери, ще загинуло троє людей та троє постраждалих - ЗМІ

Росія стягує до Криму ППО з інших напрямків

Держсекретар Рубіо обговорив шляхи до припинення вогню в Україні з главами МЗС кількох країн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА