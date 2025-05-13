Інтерфакс-Україна
Події
03:33 13.05.2025

"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

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Найбільший приватний український енергохолдинг "ДТЕК Енерго" звернувся до власників своїх єврооблігацій із погашенням у 2027 році із пропозицію переглянути існуючи порядок обмежених платежів за ними та зафіксувати зобов’язання компанії щороку проводити викуп облігацій на суму до $100 млн.

"Група має намір продовжувати свою стратегію скорочення заборгованості та пропонує включити додаткові зобов'язання Емітента щодо скорочення заборгованості", – йдеться у запиті компанії на Ірландській фондовій біржі у понеділок, за згоду на який вона готова сплатити 1% від номіналу облігацій.

"ДТЕК Енерго" уточнило, що наразі непогашеними є облігації на номінальну суму $930,91 млн за загального обсягу випуску $1 млрд 466,87 млн.

Зазначається, що незважаючи на виклики та збої, що виникли внаслідок війни в Україні, група проактивно зменшила свій номінальний борг приблизно на 47%, або $750 млн з початку війни шляхом поєднання піврічної амортизації від $8 млн до $10 млн кожні шість місяців, викупу облігацій у листопаді 2022 року за договором про випуск, а також добровільних пропозицій щодо викупу на голландському аукціоні у грудні 2022 року, березні та жовтні 2023 року відповідно, а також інших ринкових викупів облігацій.

"Станом на дату підписання Запиту про отримання згоди, непогашена заборгованість Групи становить приблизно $931 млн", – сказано в документі.

Згідно із ним, здатність продовжувати задекларовану стратегію скорочення заборгованості залежить від чинних обмежень НБУ, тобто здатності українських дочірніх компаній холдингу надавати емітенту – DTEK Energy B.V. – іноземну валюту в необхідних обсягах.

В рамках пропозиції власникам єврооблігацій, компанія буде зобов'язана резервувати суми, не використані для скорочення заборгованості на заявлені $100 млн, на окремому рахунку в Україні, з обмеженою можливістю використовувати такі кошти для короткострокових інвестицій.

Крім того, "ДТЕК Енерго" пропонує внести зміни до свого пакету ковенантів, щоб посилити інвестиційну привабливість компанії та покращити її фінансову та операційну гнучкість для здійснення стратегічних інвестицій, наприклад, зняття обмежень щодо майбутніх бізнес-напрямків та збільшення порогових значень для вимоги незалежної оцінки та згоди власників облігацій.

"Операційне та стратегічне бачення "ДТЕК Енерго" полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати енергетичну систему України, виробляючи стільки електроенергії, скільки необхідно для задоволення національного попиту, а також надаючи балансувальні та інші послуги. Відповідно до цього бачення, холдинг продовжує свою ремонтну кампанію з ремонту або заміни пошкодженого або застарілого обладнання, що вимагає значних капітальних вкладень", – наголошується у документі.

Відповідно до нього, викуп облігацій може відбуватися через тендерні пропозиції або приватні викупи, в одній або кількох транзакціях, а у разі залишку до ліміту НБУ він направлятиметься на викуп облігацій за номіналом разом з піврічної амортизацією $10 млн.

Заявки від власників облігацій приймаються до 26 травня цього року включно.

Теги: #дтек #євробонди #енерго #умови

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