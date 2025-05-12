Інтерфакс-Україна
Події
19:38 12.05.2025

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

3 хв читати
82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

Серед безробітних в Україні фіксується значна гендерна дипропорція: 82% складають жінки, що значною мірою поснюється мобілізацією та воєнним станом, свідчать результати дослідження "Зареєстроване безробіття в Україні", проведеного за спільною ініціативою Державної служби зайнятості України (ДСЗ) та Helvetas Swiss Intercooperation.

Згідно зі звітом, представленим в понеділок у Києві, у віковій структурі найбільша частка безробітних припадає на осіб віком 36-54 роки, тоді як молодь (18-25 років) становить лише 6,4%.

"Рівень освіти безробітних здебільшого високий: понад 31% мають вищу освіту, а 31,4% — професійно-технічну. У деяких регіонах, таких як м.Київ, частка осіб із вищою освітою сягає 69,3%. Однак високий рівень освіти не завжди гарантує працевлаштування, що свідчить про дисбаланс між пропозицією кваліфікованої робочої сили та попитом на ринку праці", - йдеться в результатах дослідження.

Разом з тим зазначається, що найчисельнішими професійними групами серед опитаних безробітних є професіонали (29,4%) та фахівці (22,4%). При цьому частка найпростіших професіій та професій сільського господарства є мінімальною (1,4% та 1,1% відповідно), що свідчить про підвищений попит на робітничі професії та очевидний кваліфікаційний та регіональний дисбаланс на ринку праці.

Серед спеціальних статусів зареєстрованих безробітних домінують внутрішньо переміщені особи (ВПО, 24%) та особи з інвалідністю (8%). В Луганській області понад 90% зареєстрованих безробітних є ВПО, що зумовлено окупацією регіону. Загалом професійні пріоритети та потреби у навчання представників вразливих груп не відрізняються від решти категорій безробітних. Водночас серед представників вразливих груп відзначається дещо вищий рівень мотивації до праці та менші зарплатні очікування.

Основними причинами безробіття під час опитування респонденти зазначили  особисті обставини (37,7%) та низьку оплата праці (20,7%).

"Цим може пояснюватися загалом невисока мотивація безробітних до зміни місця проживання та можливої зміни професії. Водночас основними очікуваннями від роботи є висока заробітна плата (59,1%), а також стабільність та безпека (51,3%). Більшість безробітних (78,1%) не готові змінювати місце проживання для працевлаштування, основними причинами чого є особисті життєві обставини (74,1%) та відсутність житла (32,3%)", - наголошують організатори дослідження.

Щодо методів пошуку роботи, то вони залишаються традиційними: майже половина респондентів звертається до ДСЗ (47,9%), тоді як лише 16,2% користуються онлайн-платформами.

Згідно зі звітом, у структурі бажаних для безробітних переважають професії вищої освіти. Так, 7 із 10 найбільш бажаних професій для безробітних - це професії вищої освіти. Тоді як з боку роботодавців у структурі потреб абсолютна перевага належить робітничим професіям. При цьому серед найбажаніших безробітні називають професії продавців-консультантів, кухарів, водіїв автотранспортних засобів та бухгалтерів.

Очікування щодо рівня зарплати переважно коливаються в межах 8–20 тис. грн, що в цілому наближено до середньої зарплати в Україні. Водночас наявні значні гендерні та регіональні відмінності зарплатних очікувань: чоловіки демонструють вищі зарплатні очікування, ніж жінки.

Готовність змінити професію виявляє лише 23,1% зареєстрованих безробітних, тоді як 29,6% взагалі не розглядають такої можливості, пояснюючи це здебільшого тим, що це не вирішить їхні проблеми (44,4%), а також складністю процесу навчання (32,2%).

"Порівняння структури потреб роботодавців із пріоритетами навчання безробітних свідчить про їхню структурну невідповідність. Безробітні здебільшого прагнуть підвищувати наявний рівень освіти, в той час як потреби роботодавців зосереджені переважно у сфері робітничих професій, що вимагає швидкої перекваліфікації", - наголошується в результатах опитування.

В опитуванні взяли учать 68 838 безробітних, що орієнтовно складає 70% від їхньої кількості. Опитування проведено з 20 листопада до 20 грудня 2024 року.

Згідно з квітневим інфляційним звітом НБУ, рівень безробіття у 2024 році склав 13,1%. На 2025 рік Нацбанк прогнозує безробіття на рівні 10,9% і дещо нижчий на 2026 рік - 10,5%.

Джерело: https://www.dcz.gov.ua/news/singlenews/813

https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-kviten-2025-roku

Теги: #дослідження #безробітні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 12.05.2025
82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

18:20 12.05.2025
Четвертину вакансій на українському ринку праці пропонує переробна промисловість - дослідження

Четвертину вакансій на українському ринку праці пропонує переробна промисловість - дослідження

15:03 05.05.2025
Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження

Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження

12:09 05.05.2025
США планують виділити $7 млрд на підготовку пілотованого польоту до Місяця

США планують виділити $7 млрд на підготовку пілотованого польоту до Місяця

15:20 02.05.2025
В агрохолдингах мобілізовано близько 9% персоналу, їм надається фінансова та психологічна підтримка - дослідження

В агрохолдингах мобілізовано близько 9% персоналу, їм надається фінансова та психологічна підтримка - дослідження

18:30 29.04.2025
В Україні набули чинності нові правила проведення лабораторних досліджень молокопродуктів на ринках

В Україні набули чинності нові правила проведення лабораторних досліджень молокопродуктів на ринках

15:37 29.04.2025
Ліки увійшли в трійку категорій витрат українців, 79% опитаних купують їх за рахунок інших товарів - дослідження

Ліки увійшли в трійку категорій витрат українців, 79% опитаних купують їх за рахунок інших товарів - дослідження

15:22 11.04.2025
Більшість українців довіряють вітчизняним виробникам ліків так само, як і іноземним - дослідження Gradus Research

Більшість українців довіряють вітчизняним виробникам ліків так само, як і іноземним - дослідження Gradus Research

13:08 09.04.2025
Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва становить від 55% до 65% - дослідження

Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва становить від 55% до 65% - дослідження

14:40 07.04.2025
Цементний ринок України здатен збільшити потужності для покриття всіх потреб відбудови - дослідження

Цементний ринок України здатен збільшити потужності для покриття всіх потреб відбудови - дослідження

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

ОСТАННЄ

Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі "Веймар+"

В Нацгвардії спростували інформацію про відсторонення командувача Півненка

Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра

Держспецзв'язку розробляє реєстр забороненого програмного забезпечення

Arricano продовжує реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини на Лук’янівці

Arricano продовжує реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини на Лук’янівці

Кабмін затвердив порядок підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди "русского міра"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА