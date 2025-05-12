Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Російська сторона зрештою погодиться на перемир'я з Україною, припустив у понеділок президент США Дональд Трамп.

"У мене є відчуття, що вони погодяться", - сказав він журналістам у Білому домі, відповідаючи на запитання, чи будуть США вводити санкції, якщо РФ не погодиться на запропоноване Заходом і Україною 30-денне перемир'я.

Розвиваючи думку про те, що він міг би в четвер відвідати Стамбул у разі проведення там переговорів між РФ і Україною, Трамп пояснив, що такий варіант не виключений, "якщо я вирішу, що можу бути там корисним".

Раніше Трамп заявив журналістам у Білому домі, що розглядає можливість поїздки до Стамбула (Туреччина), де в четвер може відбутися потенційна зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. "Я думаю, лідери обох країн будуть там… Я роздумував над тим, щоб полетіти туди. Я не знаю, де буду в четвер - у мене так багато зустрічей. І я думав над тим, щоб полетіти туди", - сказав президент США.