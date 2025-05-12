Інтерфакс-Україна
Події
18:12 12.05.2025

Польські протестувальники перекрили ПП "Дорогуськ-Ягодин" після скасування судом заборони мерією таких протестів

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Польські протестувальники змогли заблокувати роботу пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на українсько-польському кордоні, домігшись скасування заборони на проведення акції протесту в суді.

"Ми домоглися скасування заборони на проведення акції протесту", - йдеться на сторінці організаторів протестів в Facebook в понеділок.

Акцію протесту заборонив 8 травня заборонив мер Дорогуська, але суд Любліна скасував заборону.

Згідно з рішенням суду, акція триватиме протягом чотирьох місяців – з 12 травня до 12 вересня.

Суд розглядав справу за позовом Рафала Меклера, польського політика з ультраправого Національного руху, який очолював рух польських протестувальників, що з 22 листопада 2023 року до 1 березня 2024 року блокували українсько-польський кордон, зокрема ПП "Ягодин-Дорогуськ". Незаблокованими тоді залишалися лише пункти для пропуску порожнього транспорту і пункти для малотоннажних автомобілів.

За словами операційного директора одного з найбільших міжнародних перевізників групи ZAMMLER Олександра Кирилюка, мітингувальники блокують ключове перехрестя перед пунктом пропуску "Дорогуськ-Ягодин", яке неможливо об’їхати. Вони розбивають намети, які огородила поліція, щоб створити закриту зону і уникнути конфліктів з водіями. Перед протестом польські правоохоронці встигли підігнати кілька десятків вантажівок ближче до кордону, щоб вони встигли заїхати на термінал, розповів операційний директор групи логістичних компаній, чиї автівки перетинали кордон в пункті пропуску вранці 12 травня.

В компанії вказали, що нині на іншому великому пункті пропуску на кордоні з Польщею "Краківець-Корчова" проводяться масштабні дорожні роботи. До червня там мінятимуть асфальтове покриття. Роботи охоплюватимуть смуги в’їзду до Польщі для вантажного транспорту та виїзду з Польщі для легковиків. Крім того, з українського боку триває оновлення інфраструктури на пункті "Шегині-Медика".

Раніше Держмитслужба повідомила, що о 16.00 сьогодні, 12 травня перед пунктом пропуску "Дорогуськ–Ягодин" розпочалась акція протесту, що заблокувала його роботу. Протестувальники здійснюють пропуск по одному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також здійснюється пропуск автобусів, гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

Поміж основних вимог організаторів - привернення уваги до ситуації, яка склалася у сфері транспортних перевезень на території Польщі, та повернення дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі.

Теги: #протести #пропуск_дорогуськягодин

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