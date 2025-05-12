Інтерфакс-Україна
Події
17:40 12.05.2025

"Ліси України" на аукціонах на друге півріччя 2025р реалізували 93% лісоматеріалів

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"Ліси України" на аукціонах на друге півріччя 2025р реалізували 93% лісоматеріалів

ДП "Ліси України" на аукціонах із продажу лісоматеріалів на друге півріччя із запропонованих 1,56 млн куб. м реалізували 1,45 млн куб м або 93% ресурсу, повідомила пресслужба держпідприємства у Facebook в понеділок.

Згідно з повідомленням, учасники торгів законтрактували 96% круглої деревини і 91% дров промислового використання (ПВ).

"У результаті зустрічей із бізнесом ДП "Ліси України" запропоновано новий алгоритм формування стартової ціни (як на піврічних, так і на квартальних торгах). Тож стартові ціни на піврічних торгах були переважно значно нижчими за ринковий рівень. Однак на результати аукціонів це не вплинуло. Кінцева ціна, як і зазвичай, визначалася винятково балансом попиту та пропозиції", - пояснило держпідприємство.

При цьому стартові ціни у сегменті вільхи та берези були вдвічі нижчими за поточний ринковий рівень, однак під час торгів зросли на 107–133% — до майже 8 тис. грн за куб. м; сосна кругла —зі стартових 3,6 тис. грн за куб. м продукція реалізована за 4,1 тис. грн за куб. м; дрова хвойні ПВ (сосна) — з 1,17 тис. грн за куб. м подорожчали до 1,54 тис. грн куб. м.

Паралельно з піврічними стартували і торги лісоматеріалами на третій квартал 2025 року.

"Ліси України" має намір з 2026 року вперше запровадити річні контракти, які дозволять учасникам ринку законтрактувати потрібні обсяги ресурсу та чітко планувати виробничий процес.

"Високий попит на лісоматеріали зберігається, тож пропозиції ДП "Ліси України" щодо зміни законодавчої та нормативної бази, яка обмежує заготівлю деревини, стають ще більш актуальними", - підсумували у держпідприємстві.

Теги: #ліси_україни #деревина #аукціони

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