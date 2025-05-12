Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Акція протесту на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ–Ягодин", що заблокувала його роботу, розпочалася о 16:00 сьогодні, 12 травня 2025 року, повідомила Держмитслужба.

Протестувальники здійснюють пропуск по одному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також здійснюється пропуск автобусів, гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну, йдеться в повідомленні Держмитслужби у понеділок.

Поміж основних вимог організаторів - привернення уваги до ситуації, яка склалася у сфері транспортних перевезень на території Польщі, та повернення дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі.

Повідомляється також, що організатори блокади запланували пресконференцію, на якій мають пояснити громадськості свої мотиви перекриття міжнародної траси.