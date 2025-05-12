Інтерфакс-Україна
Події
15:49 12.05.2025

Одеса відклала на кінець червня розкриття пропозицій на електробуси за EUR13 млн фінансування ЄІБ

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Комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" відклало на 30 червня строк розкриття пропозицій в тендері на закупівлю нових електробусів та зарядних станцій для них на загальну суму EUR13 млн із фінансуванням Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Згідно з інформацією в "Прозоро" щодо закупівель міжнародних донорів, пропозиції планується розкрити 30 червня замість 20 травня поточного року.

Як повідомлялося, тендер було оголошено на початку березня. Придбання електробусів планується в рамках програми "Міський громадський транспорт України II".

Йдеться про придбання 9-метрових повністю низькопідлогових електробусів пасажиромісткістю щонайменше 50 пасажирів, враховуючи 22 місця для сидіння, по одному місцю для пасажира в кріслі та для дитячого візка, чотири  місця для маломобільних пасажирів і місце для собаки-поводиря.

Контракт розраховано на 18 місяців.

Уряд України уклав кредитну угоду з ЄІБ щодо фінансування проєкту "Міський громадський транспорт України II" на EUR200 млн у грудні 2020 року.

Проєкт передбачає закупівлю для 18 міст України виключно електричного громадського транспорту, а також будівництво й оновлення трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій.

Як повідомлялося, наприкінці 2024 року тендер на придбання електробусів і зарядних станцій за EUR9,84 млн коштів ЄІБ повторно оголосило Запоріжжя, але терміни відкриття пропозицій знову відклали.

Разом з тим Ужгород закупить за EUR3,9 млн від ЄІБ дев'ять низькопідлогових електробусів "Електрон" виробництва львівської корпорації, для якої це стало першим комплексним контрактом на електробуси.

Теги: #одеса #єіб #електробус

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