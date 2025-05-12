Інтерфакс-Україна
Події
13:12 12.05.2025

Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

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Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"
Фото: 152 ОЄБр

Російські окупаційні війська не дотримувались триденного "перемир’я", оголошеного Володимиром Путіним до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, і 10 травня спробували здійснити штурм у зоні відповідальності 15 бригади Національної гвардії "Кара-Даг" на куп'янському напрямку, повідомляється в телеграм-каналі оперативно-тактичного угруповання "Харків".

"Щоб швидше дістатись до позицій гвардійців, ворожа піхота використала мотоцикли. Та бійці "Кара-Дагу" були готові до відбиття штурму. З використанням усіх доступних вогневих засобів вони почали методично знищувати окупантів-штурмовиків. В результаті російський натиск було відбито, а десять "пекельних вершників" відправилися за своєю пропискою – тобто, до пекла. Також були знищені дев’ять мотоциклів ворога", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 9 травня начальник Сумської обласної адміністрації Олег Григоров повідомив, що російські війська протягом 8 та 9 травня продовжувала обстрілювати громади Сумської області, в результаті чого загинули троє цивільних людей та семеро поранені. "Жодного "перемир’я" на Сумщині 8 і 9 травня: за дві доби росія вбила трьох цивільних мешканців. За два дні майже 200 разів ворог обстріляв територію області", - написав він у Facebook.

Начальник Запорізької обладміністрації Іван Федоров також заявив, що "ворог звично бреше про припинення вогню - за даними військових протягом двох діб йдуть штурмові дії на лінії фронту". "Щоденні обстріли продовжуються - на тижні, що минає, ворог встановив новий антирекорд - більше 620 ударів по Запорізькій області на добу", - написав Федоров у Телеграм.

Теги: #порушення #перемиря #рф

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