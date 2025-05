Єврорада схвалила висновки щодо оцінки дій політики згуртованості на підтримку українських біженців у Європі

Європейська Рада схвалила висновки щодо звіту Європейського суду аудиторів (European Court of Auditors’ (ECA), спрямованого на оцінку дій політики згуртованості на підтримку українських біженців у Європі.

Про це у понеділок повідомляє пресслужба європейської інституції.

В пресрелізі йдеться, що для вирішення міграційних проблем, спричинених війною в Україні, ЄС поступово адаптував правила політики згуртованості, прийнявши Програму дій згуртованості на підтримку біженців у Європі (Cohesion’s Action for Refugees in Europe (CARE). "ECA перевірив, чи ефективно держави-члени використовували CARE та кошти політики згуртованості, доступні для задоволення потреб біженців, і дійшла висновку, що CARE допомогла державам-членам використовувати доступне фінансування політики згуртованості для подолання кризи. Однак ECA також виявив, що моніторинг фінансування політики згуртованості не охоплює всю підтримку та використання CARE, і рекомендував, щоб Комісія, якщо готуватиме пропозиції щодо нових заходів або змін, пов'язаних з кризою, забезпечила наявність відповідної системи моніторингу з даними, необхідними для оцінки їхньої ефективності", - повідомили в Раді.

Крім того, у своїх висновках Рада нагадує про три регламенти щодо дій CARE (Cohesion’s Action for Refugees in Europe) на благо біженців у Європі (CARE, CARE Plus та FAST-CARE), які "підвищили гнучкість, ліквідність та спрощення політики CARE для багаторічних фінансових рамок (Multiannual Financial Frameworks (MFFs) на 2014-2020 та 2021-2027 роки та полегшили державам-членам фінансування проектів, що допомагають вирішувати міграційні проблеми, що виникли внаслідок війни Росії проти України". "Однак Рада погоджується з висновком Суду про те, що існує ризик того, що багаторазове використання політики CARE для вирішення криз може вплинути на її головну стратегічну мету – зміцнення економічної, соціальної та територіальної когезії між європейськими регіонами", - повідомляється в пресрелізі.

Крім того, Рада закликала Комісію забезпечити наявність відповідної системи моніторингу в разі, якщо вона готуватиме нові заходи або поправки, пов’язані з кризою, щоб були доступні дані, необхідні для оцінки ефективності таких заходів. Зокрема, Комісія повинна прагнути до пропорційної системи моніторингу, яка дозволяє швидко реагувати та уникати надмірного адміністративного навантаження.

Як відомо, ініціатива CARE підтримує держави-члени та регіони у наданні екстреної допомоги людям, які тікають від вторгнення Росії в Україну. 12 лютого цього року Європейська комісія з питань цивільного розвитку (ECA) опублікувала свій спеціальний звіт під назвою "Дії CARE на користь біженців у Європі: підвищена гнучкість, але недостатня кількість даних перешкоджає майбутній оцінці ефективності", який містить поглиблену оцінку використання трьох регламентів щодо дій Когезії на користь українських біженців у Європі (CARE, CARE+ та FAST-CARE) державами-членами, наявних коштів політики когезії для задоволення конкретних потреб переміщених осіб з України та підтримки, що надається Комісією для реалізації заходів CARE.