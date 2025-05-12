Ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині – Укрзалізниця

Пропозиції перемир'я ігноруються, ворожі атаки на залізничну інфраструктуру та рухомий склад продовжуються, сьогодні вчергове ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині, внаслідок удару постраждав машиніст, повідомляється в телеграм-каналі Укрзалізниці у понеділок.

"Унаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Його життю наразі нічого не загрожує — залізничнику оперативно надали допомогу та госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту - машиністи Укрзалізниці продовжують працювати, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне - беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість.