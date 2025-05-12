Упродовж доби окупанти остріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є двоє постраждалих

Фото: Запорізька ОВА

Окупанти завдали 494 удари по 16 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого поранення отримали двоє жінок - 75 та 56 років, повідомляється в телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації на ранок понеділка.

"Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Степовому, Гуляйполю, Малинівці та Залічничному; 314 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Лобкове, Степове, Гуляйполе, Верхню Тирсу, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку; 6 обстрілів з РСЗВ накрили Жовту Кручу, Степове, Щербаки, Новодарівку та Новоандріївку; 168 артобстрілів завдано по території Лобкового, Степового, Павлівки, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", - йдеться в повідомленні.