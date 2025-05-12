Інтерфакс-Україна
Події
07:25 12.05.2025

Упродовж доби окупанти остріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є двоє постраждалих

1 хв читати
Упродовж доби окупанти остріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є двоє постраждалих
Фото: Запорізька ОВА

Окупанти завдали 494 удари по 16 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого поранення отримали двоє жінок - 75 та 56 років, повідомляється в телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації на ранок понеділка.

"Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Степовому, Гуляйполю, Малинівці та Залічничному; 314 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Лобкове, Степове, Гуляйполе, Верхню Тирсу, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку; 6 обстрілів з РСЗВ накрили Жовту Кручу, Степове, Щербаки, Новодарівку та Новоандріївку; 168 артобстрілів завдано по території Лобкового, Степового, Павлівки, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", - йдеться в повідомленні.

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:56 12.05.2025
Ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині – Укрзалізниця

Ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині – Укрзалізниця

22:49 11.05.2025
На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 5 мирних мешканців - прокуратура

На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 5 мирних мешканців - прокуратура

09:44 10.05.2025
Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація

Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація

07:40 10.05.2025
Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих – ОВА

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих – ОВА

10:31 09.05.2025
РФ не дотримується паузи в бойових діях: більше 200 обстрілів на добу - очільник Запорізької ОВА

РФ не дотримується паузи в бойових діях: більше 200 обстрілів на добу - очільник Запорізької ОВА

19:17 08.05.2025
63-річна жінка загинула внаслідок атаки ворожого дрона

63-річна жінка загинула внаслідок атаки ворожого дрона

22:57 07.05.2025
Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

22:20 07.05.2025
Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

16:46 07.05.2025
На Донеччині через обстріли загинула одна людина, вісім дістали поранень

На Донеччині через обстріли загинула одна людина, вісім дістали поранень

07:55 07.05.2025
Четверо поранених і численні руйнування у Запоріжжі внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА

Четверо поранених і численні руйнування у Запоріжжі внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

Зеленський чекатиме на Путіна у четвер у Туреччині особисто, а також чекає тривалого припинення вогню з 12 травня

Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

ОСТАННЄ

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

12 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Британії відбудуться переговори міністрів закордонних справ ЄС щодо підтримки України і європейської безпеки

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Півненко і Клименко створили нову якість Нацгвардії — командир полку "Азов" і начальник штабу про лідерів бойового війська

Чехія і Південна Корея уклали низку угод щодо зведення двох блоків на АЕС Dukovany

Макрон, Туск, Стармер та Мерц під час візиту до Києва спробували традиційні українські страви

Трамп підпише указ на зниження цін на ліки та фармацевтичні препарати від 30% до 80%

Вбивства повинні припинитися негайно - Келлог про пост Трампа

МЗС Росії фейково звинуватило лідерів Франції, Британії та Німеччини у вживанні наркотиків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА