Інтерфакс-Україна
Події
06:40 12.05.2025

У Британії відбудуться переговори міністрів закордонних справ ЄС щодо підтримки України і європейської безпеки

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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у понеділок зустрінеться з міністрами закордонних справ Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та Європейського Союзу, щоб обговорити підтримку України та зміцнення регіональної оборонної співпраці, повідомляє Reuters.

"Ми стоїмо перед моментом, який випадає раз на покоління для колективної безпеки нашого континенту. Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України — він є екзистенціальним для Європи в цілому", — заявив Леммі.

Повідомляється, що Леммі має намір оголосити нові санкції проти осіб, які підтримують російське вторгнення в Україну. На зустрічі в понеділок він також закликатиме до посилення європейської безпеки.

Джерело:https://www.reuters.com/world/europe/uk-host-eu-foreign-ministers-defence-ukraine-before-summit-2025-05-11/

Теги: #підтримка #британія #єс

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