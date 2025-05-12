Інтерфакс-Україна
Події
05:20 12.05.2025

Півненко і Клименко створили нову якість Нацгвардії — командир полку "Азов" і начальник штабу про лідерів бойового війська

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Національна гвардія України пройшла масштабне оновлення та стала боєздатним і сучасним військом завдяки бригадному генералу Олександру Півненку та міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку, про це заявили командир полку "Азов" Денис Прокопенко та начальник штабу Богдан Кротевич.

"Національна гвардія України зараз показує найвищий результат у бойових діях — це факт…Можу зі впевненістю сказати, що якби не ці дві людини — Національну гвардію просто стерли б у безглуздих шнурмах. Я знаю це не з чуток, або зі слів інших. Я бачив це особисто. Саме Клименко та Півненко завжди шукали і знаходили забезпечення для бойових бригад НГУ та Нацполіції у вигляді техніки та озброєння. Також я знаю, який вклад внесли і вносять особисто міністр внутрішніх справ Клименко та керівник СБУ Малюк в обміни полонених, особливо в обмін захисників Маріуполя. І знаю це особисто. За що я буду завжди вдячний", - написав Кротевич у Facebook.

Командир бригади "Азов" Денис Прокопенко також поділився власним досвідом взаємодії з бригадним генералом:

"…Бригадний генерал Півненко є тією людиною, яка в максимально короткі терміни ефективно реформувала НГУ і створила потужну силову структуру, яка на належному рівні спільно зі ЗСУ виконує поставлені бойові завдання на лінії бойового зіткнення…В пріоритеті завжди була, є і буде бойова та спеціальна підготовка особового складу, покращення тренувального процесу, вдосконалення роботи штабів та забезпечення військовослужбовців. Півненко по-справжньому піклується про підлеглих бійців і намагається створити оптимальні умови для виконання бойових завдань на передовій…Я можу стверджувати, що бригадний генерал Півненко робить все можливе для забезпечення підрозділів усім необхідним для виконання бойових завдань на фронті, дослухається до конструктивних пропозицій знизу, звертає увагу на проблемні моменти, намагаючись оперативно вирішити їх. Ми вчимося у нього, а він вчиться у нас",- написав він у Facebook.

13 Бригада Національної гвардії України "Хартія" також висловила свої спостереження за роботою Півненка:

"У найскладніший період війни НГУ очолив бригадний генерал Олександр Півненко. Під його керівництвом формується нова якість війська – боєздатного, гнучкого, сучасного. Ми бачимо зміни не в гаслах, а в конкретних рішеннях і діях. Підрозділи воюють, навчаються, адаптуються – і в центрі цього процесу стоїть командування, яке веде Гвардію в умовах великої війни", - йдеться в повідомленні опублікованому у Facebook.

Джерела: https://www.facebook.com/share/p/166AUVj1CF/

https://www.facebook.com/share/p/16c2Dm1BFk/

https://www.facebook.com/share/p/1CdxqWjVWQ/

Теги: #півненко #нацгвардія #клименко

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