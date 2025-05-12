МЗС Росії фейково звинуватило лідерів Франції, Британії та Німеччини у вживанні наркотиків

Візит президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Києва мав на меті продемонструвати єдність і підтримку України у війні проти РФ, однак саме на цьому тлі поширилась хвиля дезінформації, у соцмережах з’явилося відео, яке російські пропагандисти використали для поширення звинувачень у нібито вживанні наркотиків світових лідерів.

"Коли європейська єдність стає на заваді, дезінформація заходить так далеко, що просту носову хустинку видають за наркотики. Цю неправдиву інформацію поширюють вороги Франції, як вдома, так і за кордоном. Остерігайтеся маніпуляцій", - прокоментували цю ситуацію на офіційному акаунті президента Французької Республіки та Єлисейського палацу в Х у неділю.

"Ми бачимо вас! Ви настільки відчайдушно намагаєтеся не допустити миру в Україні, що тепер поширюєте відверті фейки. Це безвідповідально та недолуго", - також прокоментували ситуацію на офіційній сторінці посольства Франції в Україні у соцмережі Х.

Як повідомлялось, під час поїздки до Києва Макрона, Мерца і Стармера було знято відео, на якому Макрон ховає скомканий білий папірець, а Мерц - предмет, схожий на палочку. Це викликало масові чутки і фейкові звинувачення їх у вживанні наркотиків, особливо з боку російських офіційних осіб, зокрема спікера МЗС РФ Марії Захарової та глави Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмітрієва, який є одним з переговорників Володимира Путіна з американцями.

Джерела: https://x.com/FranceenUkraine/status/1921653360127533230

https://x.com/Elysee/status/1921672059630870828