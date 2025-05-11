Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що відзавтра Україна очікує на припинення вогню та на ясну відповідь від Росії.

"Відзавтра очікуємо на припинення вогню – ця пропозиція на столі. Повне й безумовне припинення вогню – тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, – може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись", - написав він в телеграм у неділю.

Президент додав, що українські сили готові будуть реагувати дзеркально на атаки РФ – щоб це було чесно.

"Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, п’ятнадцятого травня, в Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Президент Трамп підтримав. Усі лідери підтримують", - написав Зеленський.