Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що відзавтра Україна очікує на припинення вогню та на ясну відповідь від Росії.
"Відзавтра очікуємо на припинення вогню – ця пропозиція на столі. Повне й безумовне припинення вогню – тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, – може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись", - написав він в телеграм у неділю.
Президент додав, що українські сили готові будуть реагувати дзеркально на атаки РФ – щоб це було чесно.
"Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, п’ятнадцятого травня, в Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Президент Трамп підтримав. Усі лідери підтримують", - написав Зеленський.